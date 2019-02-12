"Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ": Шац ставит на Сульшера

Известный артист и футбольный болельщик Михаил Шац поделился с "СЭ" прогнозом на матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ".

– После прихода Сульшера на пост главного тренера "МЮ" многое изменилось в раскладах у этой пары, англичане сейчас на ходу. К тому же, матч для английского клуба домашний, а у "ПСЖ" не сыграют Неймар и Кавани. Конечно, парижане и без этих футболистов выглядят мощно, но я полагаю, что у "Манчестера" больше шансов на победу. Думаю, мы увидим результативный матч, который либо закончится вничью, либо с минимальным перевесом "Манчестер Юнайтед", – сказал Шац. (Иван Торопцев)

Начало игры – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи – здесь