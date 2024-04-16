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«Манчестер Сити» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» примет «Реал» в матче ЛЧ 17 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Манчестер Сити» Фил Фоден.
Фил Фоден.
Фото AFP

«Манчестер Сити» 17 апреля на своем поле сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в городе Манчестер (Англия) на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Реал» можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.40 мск. Самые интересные моменты противостояний четвертьфинала Лиги чемпионов 17 апреля покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

9 апреля «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей ЛЧ «Манчестер Сити» — «Реал» и «Бавария» — «Арсенал».

«Манчестер Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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ФК Реал
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