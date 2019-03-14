"Ман Сити" может помешать "МЮ" провести дома ответный четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" не смогут сыграть на одной неделе на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Власти Манчестера выступили против того, чтобы игры команды проходили в один день или даже в разные дни на одной неделе.

Жеребьевка 1/4 финала будет "слепой", поэтому "МЮ" и "Сити" могут попасться разные соперники. Кроме того, хозяева полей также будут определены во время мероприятия.

Если жребий выпадет таким образом, что обе команды должны будут провести матчи на одной неделе в Манчестере, право выбора будет у "горожан". По регламенту УЕФА они получат преимущество из-за того, что финишировали выше в прошлом чемпионате Англии.