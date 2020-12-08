Магуайр: «Лейпциг» великолепно играет дома, но «МЮ» уверен в своих силах»
04:12
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига».
«Мы показали характер, когда отыгрывались во всех гостевых матчах в этом чемпионате Англии. «Лейпциг» великолепно играет дома, но мы уверены в своих силах.
Мы намерены выйти из группы, и не имеет значения, кто у нас в соперниках. Это традиция, и команда это понимает. С нетерпением ждем матча. Все что мы можем сделать — это сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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