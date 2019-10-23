Луиш Каштру: «Динамо» нас не удивило»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после ничьей с «Динамо» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что соперник не удивил.

— На самом деле «Динамо» нас не удивило, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — С самого начала игра была очень сбалансированной. Соперник играл агрессивно и жестко. Тем не менее, «Шахтеру» удавалось больше контролировать мяч, но мы не смогли конвертировать это в голевые моменты. Игра была довольно ровной. Наверное, ничья была логичным результатом сегодня.

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