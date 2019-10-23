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Луиш Каштру: «Динамо» нас не удивило»

03:21
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после ничьей с «Динамо» в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что соперник не удивил.

— На самом деле «Динамо» нас не удивило, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — С самого начала игра была очень сбалансированной. Соперник играл агрессивно и жестко. Тем не менее, «Шахтеру» удавалось больше контролировать мяч, но мы не смогли конвертировать это в голевые моменты. Игра была довольно ровной. Наверное, ничья была логичным результатом сегодня.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027069/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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