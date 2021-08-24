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«Лудогорец» победил «Мальме» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов

24 августа 2021, 23:59
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«Лудогорец» победил «Мальме» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1.

У хозяев забивали Антон Недялков и Пьерос Сотириу. Автором единственного гола гостей стал Велько Бирманчевич.

Первый матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Мальме». Шведский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Лудогорец» (Болгария) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (1:1)

24 августа. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

Лудогорец — Мальме

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Екатерина Савостина все материалы автора

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