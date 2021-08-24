«Лудогорец» победил «Мальме» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов
24 августа 2021, 23:59
«Лудогорец» победил «Мальме» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1.
У хозяев забивали Антон Недялков и Пьерос Сотириу. Автором единственного гола гостей стал Велько Бирманчевич.
Первый матч закончился со счетом 0:2 в пользу «Мальме». Шведский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
«Лудогорец» (Болгария) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (1:1)
24 августа. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».
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