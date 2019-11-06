«Локомотив» — «Ювентус»: Ошибка Гильерме привела к голу Рэмси
21:01
«Ювентус» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Локомотива». После ошибки голкипера Маринату Гильерме забил Аарон Рэмси.
На четвертой минуте валлиец добил мяч в ворота после того, как вратарь выпустил мяч из рук и пропустил его между ног. Счет матча — 1:0 в пользу «Юве».
Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB— Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...