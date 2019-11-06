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«Локомотив» — «Ювентус»: Ошибка Гильерме привела к голу Рэмси

21:01
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«Ювентус» открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Локомотива». После ошибки голкипера Маринату Гильерме забил Аарон Рэмси.

На четвертой минуте валлиец добил мяч в ворота после того, как вратарь выпустил мяч из рук и пропустил его между ног. Счет матча — 1:0 в пользу «Юве».

Локомотив — Ювентус

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