«Ливерпуль» обыграл «Генк»
«Ливерпуль» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграл «Генк» со счетом 2:1.
В составе хозяев голы забили Джорджиньо Вайналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен. У гостей отличился Мбвана Самата.
«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице. «Генк» — последний.
Лига чемпионов
Группа E
«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» (Бельгия) — 2:1 (1:1)
Голы: Вайналдум, 14 (1:0). Саматта, 41 (1:1). Окслейд-Чемберлен, 53 (2:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Кейта (Робертсон, 74), Окслейд-Чемберлен (Мане, 75), Салах, Ориги (Роберту Фирмину, 89).
«Генк»: Куке, Куэста, Девас, Лукуми, Де Норре (Онуачу, 85), Мехле, Хейнен, Берге, Хрошовски (Бонгонда, 85), Саматта, Ито (Ндонгала, 68).
Предупреждения: Лукуми, 22. Де Норре, 83.
Судья: Кружляк (Словакия).
5 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/groups/