«Ливерпуль» обыграл «Генк»

«Ливерпуль» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграл «Генк» со счетом 2:1.

В составе хозяев голы забили Джорджиньо Вайналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен. У гостей отличился Мбвана Самата.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице. «Генк» — последний.

Лига чемпионов

Группа E

«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» (Бельгия) — 2:1 (1:1)

Голы: Вайналдум, 14 (1:0). Саматта, 41 (1:1). Окслейд-Чемберлен, 53 (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Кейта (Робертсон, 74), Окслейд-Чемберлен (Мане, 75), Салах, Ориги (Роберту Фирмину, 89).

«Генк»: Куке, Куэста, Девас, Лукуми, Де Норре (Онуачу, 85), Мехле, Хейнен, Берге, Хрошовски (Бонгонда, 85), Саматта, Ито (Ндонгала, 68).

Предупреждения: Лукуми, 22. Де Норре, 83.

Судья: Кружляк (Словакия).

5 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».