«Лига фермеров». Мбаппе иронично отреагировал на выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов. Французский клуб обыграл «Манчестер Сити» (3:1).
FARMERS LEAGUE ?— Kylian Mbapp? (@KMbappe) August 15, 2020
??? @OL
«Лига фермеров», — написал форвард в Twitter, добавив значок клоуна. Также он поставил значок аплодисментов, приветствуя успех «Лиона». «Лигой фермеров» часто называют чемпионат Франции английские болельщики.
В 1/2 финала «Лион» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» — с «Лейпцигом».
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