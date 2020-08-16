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«Лига фермеров». Мбаппе иронично отреагировал на выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов

01:13
Кильян Мбаппе. Фото Twitter.
Кильян Мбаппе. Фото Twitter.
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов. Французский клуб обыграл «Манчестер Сити» (3:1).

«Лига фермеров», — написал форвард в Twitter, добавив значок клоуна. Также он поставил значок аплодисментов, приветствуя успех «Лиона». «Лигой фермеров» часто называют чемпионат Франции английские болельщики.

В 1/2 финала «Лион» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» — с «Лейпцигом».

Манчестер Сити — Лион

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