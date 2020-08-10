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Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

10 августа 2020, 13:56

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов, сообщает официальный Twitter УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала против «Челси» (4:1) польский нападающий оформил дубль и сделал две результативные передачи.

В сезоне-2019/20 Левандовски провел 7 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

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