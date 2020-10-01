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Левандовски — лучший нападающий Лиги чемпионов-2019/20

19:10
Роберт Левандовски. Фото -
Роберт Левандовски. Фото -
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Футболист «Баварии» Роберт Левандовски получил награду лучшему нападающему Лиги чемпионов-2019/20.

На счету поляка 15 голов и 6 результативных передач в 10 матчах турнира, он стал лучшим бомбардиром. Кроме того, Левандовски вместе с «Баварией» выиграл Лигу чемпионов.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

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