Левандовски — лучший нападающий Лиги чемпионов-2019/20
19:10
Футболист «Баварии» Роберт Левандовски получил награду лучшему нападающему Лиги чемпионов-2019/20.
На счету поляка 15 голов и 6 результативных передач в 10 матчах турнира, он стал лучшим бомбардиром. Кроме того, Левандовски вместе с «Баварией» выиграл Лигу чемпионов.
? #UCL Forward of the Season ?— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
? ??? ?#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/G1LlrSwIgC
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».
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