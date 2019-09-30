Лэмпард заявил, что игрокам «Челси» нужно очень быстро учиться на ошибках в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард — о перспективах команды в Лиге чемпионов. Команде предстоит выездной матч с «Лиллем».

— Для некоторых из игроков это будет первый такой опыт (в Лиге чемпионов — прим. «СЭ»), но им нужно очень быстро учиться, — цитирует англичанина The Express. — В Лиге чемпионов на выезде сложно играть со всеми. Необходим нужный настрой на матч, нужный подход. Должна быть максимальная концентрация. Мы это увидели в матче с «Валенсией». Мы играли лучше, но потеряли концентрацию на секунду и в итоге проиграли. Нам нужно быстро учиться на этих уроках. У нас есть опытные игроки, они должны помогать молодежи.

Матч «Лилль» — «Челси» состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.