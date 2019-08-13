Лэмпард назвал лучшего игрока, c которым соперничал в Лиге чемпионов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард перечислил трех лучших футболистов, с которыми ему довелось соперничать в Лиге чемпионов.

Первый - это Лионель Месси, потому что он просто самый невероятный игрок, - цитирует официальный сайт УЕФА Лэмпарда. Когда играешь против него, кажется, что он на другом уровне, нежели все мы. Еще два игрока, которые мне запомнились как наиболее тяжелые соперники, это Хави Эрнандес и Андрес Иньеста из "Барселоны". Они просто играли в футбол вокруг тебя, а ты не мог приблизиться к ним. Этот футбол мне казался каким-то ненормальным; он отличалось от всего, с чем я сталкивался в своей карьере.

Следующий матч "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в среду 14 августа за Суперкубок УЕФА.