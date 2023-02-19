В «ПСЖ» надеются, что Неймар успеет восстановиться к матчу с «Баварией»

В «ПСЖ» надеются, что нападающий Неймар успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», пишет L'Equipe.

Обследование подтвердило, что форвард получил растяжение связок голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля». По предварительным данным, игроку на восстановление потребуются 2-3 недели.

Точные сроки выздоровления игрока станут понятны после повторного обследования, которое пройдет через 48 часов.

«ПСЖ» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта. В первом матче парижане проиграли на своем поле со счетом 0:1.