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Сегодня, 21:47

В «ПСЖ» надеются, что Неймар успеет восстановиться к матчу с «Баварией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

В «ПСЖ» надеются, что нападающий Неймар успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», пишет L'Equipe.

Обследование подтвердило, что форвард получил растяжение связок голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля». По предварительным данным, игроку на восстановление потребуются 2-3 недели.

Точные сроки выздоровления игрока станут понятны после повторного обследования, которое пройдет через 48 часов.

«ПСЖ» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта. В первом матче парижане проиграли на своем поле со счетом 0:1.

Неймар Сантос
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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