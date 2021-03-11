Куман высказался об отсутствии Месси и Роналду в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2005 года.

«Жаль, они отличные футболисты, которые привыкли доходить до финала в этом турнире. Но все получилось, как получилось.



Если говорить о будущем Месси, он должен сам принять это решение. В этом вопросе ему никто не поможет. Думаю, он видит, что команда двигается в правильном направлении», — цитирует Кумана Goal.

Вчера, 10 марта, «Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и по сумме двух матчей вылетела из турнира. Парижане обыграли каталонцев с общим счетом 5:2.

Во вторник, 9 марта, «Ювентус» проиграл «Порту» (3:2, первый матч 1:2) и тоже вылетел из плей-офф.