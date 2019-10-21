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Крыховяк, Хеведес и Игнатьев тренировались перед матчем с «Ювентусом», Смолов и Рыбус не прилетели

20:22
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В тренировке «Локомотива» в Турине перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» участвовала группа футболистов, которые из-за травм не сыграли во встрече 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Это Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов.

Федор Смолов, Мачей Рыбус и давно травмированный Джефферсон Фарфан с командой не прилетели. Антон Миранчук, также восстанавливающийся после повреждения, отправился в Турин лично поддержать одноклубников. (Игорь Рабинер)

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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