Корнаухов высказался о фаворитах 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Думаю, самые боеспособные пары мы увидим уже в полуфинале, — приводит слова Корнаухова «КП Спорт». — На бумаге «Ливерпулю» достался наименее грозный соперник. Хотя, об этом говорилось и перед «Аяксом». Все равно, «Ливерпуль» — явный фаворит. Наверняка, в остальных парах тоже есть фавориты, но не такие явные. И «Сити», и та же «Бавария». В матче «Челси» — «Реал» сложно что-то говорить. Многое будет зависеть от того, что дальше будет с «Челси».

В паре «Челси» — «Реал» сюрприза не будет, кто бы там ни вышел — это равная пара. «Ман Сити» — «Атлетико»? Если «Атлетико» сможет перекусить этот сити, то будет сюрприз. «Вильярреал» — это тоже большой вопрос. Но вот если «Бенфика» пройдет «Ливерпуль», это будет самым громким сюрпризом. Это футбол, сюрпризы случаются. Хотя, я думаю, уже не на этой стадии».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Ответные — 12 и 13 апреля. Финал пройдет 28 мая на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже.