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Сегодня, 18:46

Корнаухов высказался о фаворитах 1/4 финала Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Думаю, самые боеспособные пары мы увидим уже в полуфинале, — приводит слова Корнаухова «КП Спорт». — На бумаге «Ливерпулю» достался наименее грозный соперник. Хотя, об этом говорилось и перед «Аяксом». Все равно, «Ливерпуль» — явный фаворит. Наверняка, в остальных парах тоже есть фавориты, но не такие явные. И «Сити», и та же «Бавария». В матче «Челси» — «Реал» сложно что-то говорить. Многое будет зависеть от того, что дальше будет с «Челси».

В паре «Челси» — «Реал» сюрприза не будет, кто бы там ни вышел — это равная пара. «Ман Сити» — «Атлетико»? Если «Атлетико» сможет перекусить этот сити, то будет сюрприз. «Вильярреал» — это тоже большой вопрос. Но вот если «Бенфика» пройдет «Ливерпуль», это будет самым громким сюрпризом. Это футбол, сюрпризы случаются. Хотя, я думаю, уже не на этой стадии».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Ответные — 12 и 13 апреля. Финал пройдет 28 мая на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Олег Корнаухов
Футбол
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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