Кильян Мбаппе – об ответном матче с "МЮ": "Игроки "ПСЖ" испортили вечеринку"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе был ошеломлен и не мог заснуть после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом 20-летний француз рассказал в эфире программы Telefoot.

"ПСЖ" уступил "МЮ" в двухматчевом противостоянии (общий счет 3:3, где 3 гостевых гола на счету "красных дьяволов") и вылетел из ЛЧ.

– Я ошеломлен, нет слов. Я не могу заснуть. Думаю, что все испытывали то же самое. Стадион был полон, болельщики сделали свою работу и поддержали нас. Была действительно великолепная атмосфера, но мы испортили вечеринку.

Думаю, есть много людей, которые сомневаются, но я продолжать верить в этот проект. Я уверен, что мы сделаем что-то хорошее в этом клубе, потому что болельщики поддерживают нас и, я надеюсь, что они будут продолжать делать это, – сказал Мбаппе в интервью Telefoot.

Все о Лиге чемпионов – здесь