Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в отборочном турнире Лиги чемпионов

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Гент» (2:1).

В составе победителей отличились Владислав Супряга и Карлос Де Пена. Ответная игра состоится в Киеве 29 сентября.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Путь представителей лиг

Первый матч

«Гент» (Бельгия) — «Динамо» Киев (Украина) — 1:2 (1:1)

Голы: Супряга, 9 (0:1). Кляйндинст, 41 (1:1). де Пена, 79 (1:2).

«Гент»: Руф, Пластун, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Безус, Дорш, Овусу, Яремчук (Кляйндинст, 25), Депуатр (Мохаммади, 72).

«Динамо»: Бущан, Караваев, Кендзера, Миколенко, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).

Предупреждения: Фортуна, 13. Родригеш, 31. Безус, 50. Оджиджа-Офоэ, 56. Шепелев, 87.

Удаление: Безус, 53.

Судья: Хацеган (Румыния).

23 сентября. Гент. Стадион «Геламко Арена».