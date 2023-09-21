Тен Хаг назвал виноватых в поражении «Манчестер Юнайтед» от «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Баварии» (3:4) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я разочарован, потому что в ходе игры мы не должны прекращать борьбу. Забивая три мяча «Баварии», как минимум нужно набирать хотя бы очко. Мы переживаем такой период, в котором против нас многое, но свою удачу мы должны заслужить самостоятельно. Когда отходишь от принципов своей игры, то пропускаешь. Виновников поражений нам следует искать в зеркальном отражении», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).