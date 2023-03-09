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Кечинов назвал фаворитов Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы немецкой «Баварии» выиграть Лигу чемпионов после победы мюнхенцев над «ПСЖ» в 1/8 финала турнира.

«Конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Если ей еще и будет способствовать удача, то это один из претендентов на победу. Команда очень сбалансированная: вратари хорошие, защитники очень надежные, полузащитники креативные — и голевую могут отдать, и контроль хороший, и забить могут. В нападении — Мане не играл, но вышел Шупо-Мотинг, создавал остроту, напрягал защитников. Это современная команда, которая по праву борется за самые высокие места. Но таких команд будет много. И «Манчестер Сити» до конца будет бороться за титул, и «Реал», наверняка — хотя, может, это и не такая сбалансированная команда. Но мы помним прошлый сезон, когда они вытаскивали матчи и в конце концов выиграли Лигу чемпионов. А у «ПСЖ» нет этого баланса. Они имеют трех футболистов, которые вообще не участвуют в обороне — Месси, Неймар и Мбаппе. Поэтому им постоянно приходится тяжело», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

«Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась победой хозяев 2:0 — голами отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/09/19925647.shtml
Валерий Кечинов
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