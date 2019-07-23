Кайю считает "Порту" сильной командой с большим опытом

Полузащитник "Краснодара" Кайю - о результатах жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Его команда сыграет с "Порту".

- "Порту" – сильная команда с большим потенциалом. Мне доводилось в Португалии против нее играть. Понятно, что это клуб с большой историей и регалиями, но, с другой стороны, о нем много говорят и пишут, его матчи постоянно показывают, и потому мы знаем, чего от него ждать, и к чему нам готовиться. Будем тренироваться, чтобы в наилучшем состоянии подойти к встречам с "Порту", - цитирует Кайю официальный сайт "Краснодара". - Когда я выступал в Португалии за "Санта-Клару", моим одноклубником был нападающий Фернандо, мой соотечественник, которого минувшей зимой приобрел "Порту". После того, как я перешел в "Краснодар", мы с ним созванивались и шутили, что теперь сможем сыграть в Лиге чемпионов друг против друга. Кто тогда думал, что наши шутки окажутся пророчеством? (улыбается). Сегодня вечером обязательно пообщаемся с ним по телефону, думаю, это будет веселый разговор! За полем мы с ним по-прежнему останемся друзьями, но на газоне во время этих двух матчей станем самыми яростными противниками, можете не сомневаться.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа, начало – в 22.00 по московскому времени