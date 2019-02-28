Карл-Хайнц Румменигге: "Надеюсь, мы сможем выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это будет непросто, но мы настроены оптимистично"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил надежду, что мюнхенцам удастся победить в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Первая игра закончилась нулевой ничьей.

– У нас впереди много важных игр, начиная с субботней игры в Менхенгладбахе и матча с "Ливерпулем" 13-го марта. Надеюсь, что мы сможем выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это будет непросто сделать, но мы настроены оптимистично, – цитирует Kicker Румменигге.

Напомним, что ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Столько же побед в главном европейском клубном турнире в активе у "Баварии".

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