"Карабах" и "Русенборг" вышли во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Русенборг" разгромил "Линфилд" (4:0) в домашнем матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Норвежский клуб по сумме двух встреч вышел в следующий раунд турнира.

В параллельной встрече "Карабах" одержал победу над албанским "Партизани" (2:0). Азербайджанцы вышли во второй раунд.

АИК обыграл "Арарат-Армения"​ (3:1), что позволило шведам пройти в следующую стадию турнира по сумме двух встреч.

"Рига" в серии пенальти проиграла ирландскому "Дандолку" (0:0, 4:5 - по пен.). Латвийцы вылетели из турнира.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Русенборг" (Норвегия) – "Линфилд" (Северная Ирландия) – 4:0 (1:0)

Голы: Конрадсен, 20 (1:0). Конрадсен, 51 (2:0). Акинтола, 69 (3:0). Хелланн, 85 (4:0).

Судья: Йорги (Албания).

17 июля. Тронхейм. Стадион "Леркендаль".

Общий счет: 6:0

"Карабах" (Азербайджан) – "Партизани" (Албания) – 2:0 (0:0)

Голы: Озобич, 51 (1:0). Кинтана, 90+4 (2:0).

Судья: Мунтян (Молдавия).

17 июля. Баку. Стадион "Dalga Arena".

Общий счет: 2:0

АИК (Швеция) – "Арарат-Армения" (Армения) – 3:1 (0:0)

Голы: Гоитом, 47 (1:0). Гоитом, 52 (2:0). Ларссон, 62 – с пенальти (3:0). Кобялко, 77 (3:1).

Судья: Хеннесси (Ирландия).

17 июля. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".

Общий счет: 4:3

"Рига" (Латвия) – "Дандолк" (Ирландия) – 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0).

Пенальти – 4:5

Предупреждение: Пренга, 7.

Удаление: Пренга (Рига), 111.

Судья: Мецкаровски (Македония).

17 июля. Рига. Стадион "Skonto".

Общий счет: 0:0 (4:5 – по пен.)