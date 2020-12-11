Капелло похвалил главного тренера команды Миранчука Гасперини

Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло высоко оценил работу рулевого «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Команда из Бергамо обыграла «Аякс» в шестом туре Лиги чемпионов (1:0) и вышла в плей-офф турнира второй год подряд.

— Гасперини — настоящий тренер. Он очень умен, — цитирует Football Italia Капелло. — Он понимал, что ему нужно менять тактику. Понимал, что не может играть так же, как в прошлом сезоне. В этом сила тренера.

С этого сезона цвета «Аталанты» защищает россиянин Алексей Миранчук.