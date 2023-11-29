Канселу: «Барселона» заслужила выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

«Мы рассматривали этот матч как финал и выиграли. Мы вышли в плей-офф, а это то, чего «Барселона» заслуживает. Когда результаты не радуют вас, уверенность может немного упасть. Но у нас есть группа ярких ребят, опытных и качественных — мы заслужили эту победу. Мне комфортно играть на левом фланге, если это необходимо. Все для достижения нужных результатов», — приводит слова Канселу официальный сайт УЕФА.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.