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Источник: Икарди был в бешенстве, узнав, что не попал в стартовый состав на матч с «Боруссией»

19:51
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди был в бешенстве, узнав, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2). Как сообщает Soccercink, Икарди устроил скандал перед игрой, когда главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель огласил состав на матч.

По данным источника, Икарди швырнул на пол несколько стульев и не разговаривал ни с кем на протяжении матча и на обратном пути во Францию.

Напомним, что после поражения некоторые футболисты «ПСЖ» устроили вечеринку, фото и видео с которой попало в Интернет, что вызвало недовольство руководства парижан.

Икарди в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов.

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