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«Интер» — «Шериф»: голкипер Челядник станет первым молдавским игроком тираспольского клуба в ЛЧ

21:10
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Стали известны стартовые составы «Интера» и «Шерифа» на матч Лиги чемпионов. Из-за травмы греческого вратаря Георгиоса Атанасиадиса место в воротах гостей займет Дмитрий Челядник. Он станет первым молдавским игроком команды в текущей ЛЧ. В предыдущих матчах за «Шериф» выступали только легионеры.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Димарко, Думфрис, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Шериф»: Челядник, Фернандо, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Кастаньеда.

Матч «Интер» — «Шериф» начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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