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Сегодня, 20:34

«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы на матч

Виталий Косик
Корреспондент
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«Интер» — «Милан».
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьяу, Калабрия, Крунич, Тонали, Мессиас, Леау, Диас, Жиру.

Матч пройдет сегодня, 16 мая, начало — 22.00 мск. Первая встреча между командами, которая проходила на стадионе «Сан Сиро» закончился победой нерадзурри со счетом 2:0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».

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