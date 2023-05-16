Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:56

Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Мы близки к тому, чтобы сотворить историю»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы с нетерпением ждем этого матча, — цитирует As Модрича. — Мы постоянно играем в полуфиналах, и это что-то невероятное. Наши титулы говорят о многом. Но хочется отметить приложенные усилия, потому что выигрывать всегда невозможно. Мы играли в таких матчах много раз, и я вижу, что команда и тренер спокойны. Мы полностью уверены в наших силах, в нашем футболе. Думаю, это будет отличный матч. Сыграть в финале было бы потрясающе. Когда знаешь, что очередной финал так близок, хочется выложиться полностью. Мы близки к тому, чтобы сотворить историю».

Завтра, 17 мая, «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.

Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Логинов и Бабиков не вошли в состав групп сборной России для подготовки к новому сезону
Четыре российских игрока продолжат участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2023
ВС России поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на 3 трлн рублей
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/2 финала: шаг до финала в Стамбуле
«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы на матч
Защитник «Манчестер Сити» Уокер: «Завтра на кону будет стоять путевка в финал, может случиться все что угодно»
Чьи футболисты стоят дороже: «Реала» или «Сити»? Тест к полуфиналу Лиги чемпионов
Каррагер: «Манчестер Сити» лучше «Реала», но им будет тяжело»
12 миллионов евро для «Интера» и возвращение Леау. Взгляд из Милана перед ответным миланским дерби в ЛЧ
Брайда: «Леау — современный Гуллит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы на матч
Новости
RSS RSS
Все новости