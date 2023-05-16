Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Мы близки к тому, чтобы сотворить историю»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы с нетерпением ждем этого матча, — цитирует As Модрича. — Мы постоянно играем в полуфиналах, и это что-то невероятное. Наши титулы говорят о многом. Но хочется отметить приложенные усилия, потому что выигрывать всегда невозможно. Мы играли в таких матчах много раз, и я вижу, что команда и тренер спокойны. Мы полностью уверены в наших силах, в нашем футболе. Думаю, это будет отличный матч. Сыграть в финале было бы потрясающе. Когда знаешь, что очередной финал так близок, хочется выложиться полностью. Мы близки к тому, чтобы сотворить историю».

Завтра, 17 мая, «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча проходила на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:1.