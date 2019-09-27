Илья Геркус: «С «Локомотивом» меня связывают хорошие воспоминания»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским клубом. Ранее он также работал в составе питерцев.

— Вы трудились и в «Локо», и в «Зените». За кого будете болеть в ближайшем матче?

— Мне тяжело болеть за одну команду, всегда трудный выбор. За «Зенит» переживаю с детства, в «Локомотиве» работал и частично формировал команду.

— Вы очень корректны, даже скучно. Дайте прогноз, только, пожалуйста, не говорите, что будет ничья. Ничью исключим.

— «Зенит» выглядит на сегодня помощнее, шансов чуть побольше. Сейчас идет достаточно продолжительный марафон из матчей, и «Локомотиву» с учетом того, что у команды нет возможности делать большую ротацию, придется потяжелее.

— Что вас связывает с «Локо»?

— Хорошие воспоминания.

— Вы не получаете там зарплату, удалились из всех чатов? У вас даже нет вымпела.

— Вымпела? У меня есть форма, в которой занимаюсь спортом.

— Кто остался из вашей команды в клубе?

— Не так и много людей. Буквально несколько человек.

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