Илья Геркус: «С «Локомотивом» меня связывают хорошие воспоминания»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал, за кого будет болеть в матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским клубом. Ранее он также работал в составе питерцев.
— Вы трудились и в «Локо», и в «Зените». За кого будете болеть в ближайшем матче?
— Мне тяжело болеть за одну команду, всегда трудный выбор. За «Зенит» переживаю с детства, в «Локомотиве» работал и частично формировал команду.
— Вы очень корректны, даже скучно. Дайте прогноз, только, пожалуйста, не говорите, что будет ничья. Ничью исключим.
— «Зенит» выглядит на сегодня помощнее, шансов чуть побольше. Сейчас идет достаточно продолжительный марафон из матчей, и «Локомотиву» с учетом того, что у команды нет возможности делать большую ротацию, придется потяжелее.
— Что вас связывает с «Локо»?
— Хорошие воспоминания.
— Вы не получаете там зарплату, удалились из всех чатов? У вас даже нет вымпела.
— Вымпела? У меня есть форма, в которой занимаюсь спортом.
— Кто остался из вашей команды в клубе?
— Не так и много людей. Буквально несколько человек.
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