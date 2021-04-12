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Капитан «ПСЖ» Маркиньос не поможет команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»

14:22
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос не успел восстановиться, поэтому пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Le Parisien. Первую игру парижане выиграли со счетом 3:2.

Футболист получил травму в первой встрече команды в 1/4 финала. В этом матче Маркиньос отметился голом на 28-й минуте. В сегодняшней тренировке защитник не принимал участия.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится завтра, 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.leparisien.fr/

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