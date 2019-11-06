Игорь Лебедев: «Локомотив» наиграл на ничью"

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2), поблагодарил команду за игру.

— «Локомотив» наиграл на ничью точно, но, к сожалению, это футбол. В него играют до финального свистка.

— В чем причина поражения?

— Это «Ювентус» — гранд европейского футбола. Роналду был на поле 85 минут. Спасибо, что вот сыграли. (Елена Григорьевская)

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