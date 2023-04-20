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Сегодня, 18:02

Хуммельс раскритиковал судейство в матче «Бавария» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Баварии» Матс Хуммельс раскритиковал судейские решения Клемана Тюрпена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцев с «Манчестер Сити» (1:1).

«Два нарушения, которые никогда не должны были стать пенальти. Я ненавижу этого», — написал футболист в социальных сетях.

Арбитр назначил в игре 2 пенальти, один из которых не реализовал Эрлинн Холанн.

По итогам двух матчей «Баварии» с «Сити» мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв со счетом 1:4.

Матс Хуммельс
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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