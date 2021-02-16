Хулен Лопетеги считает, что «Боруссия» играет в хороший и разнообразный футбол

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На данный момент это центральная игра сезона, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА 16 февраля. — Это плей-офф Лиги чемпионов, и нам противостоит превосходный клуб, за который играют одни из самых многообещающих талантов Европы.

Эдин Терзич? Его команда играет в хороший футбол. Дортмундцы могут разнообразно атаковать. Как за счет позиционного нападения, так и быстрого перехода из обороны. Этот тренер хорошо знает своих игроков. Я считаю, у него прекрасная команда».

Матч «Севилья» — «Боруссия» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.