Хулен Лопетеги считает, что «Боруссия» играет в хороший и разнообразный футбол
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«На данный момент это центральная игра сезона, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА 16 февраля. — Это плей-офф Лиги чемпионов, и нам противостоит превосходный клуб, за который играют одни из самых многообещающих талантов Европы.
Эдин Терзич? Его команда играет в хороший футбол. Дортмундцы могут разнообразно атаковать. Как за счет позиционного нападения, так и быстрого перехода из обороны. Этот тренер хорошо знает своих игроков. Я считаю, у него прекрасная команда».
Матч «Севилья» — «Боруссия» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029472--sevilla-vs-dortmund/
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