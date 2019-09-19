Хуан Куадрадо: «Ювентус» должен лучше играть в обороне»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо после ничьей с «Атлетико» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команде нужно лучше играть в обороне.

— Жаль, что результат получился таким, но мы хорошо сегодня играли, — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо. — На мой взгляд, нам очень не повезло, но в то же время мы должны лучше играть в обороне. Хорошо, что это произошло сегодня, в самом начале сезона. У нас будет время, чтобы исправить ошибки.

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