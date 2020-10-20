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Хосеп Гвардьола: «Зинченко вернулся в строй, остальные игроки тоже»

16:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Порту». По словам специалиста, в строй вернулись отсутствовавшие игроки, включая украинского защитника Александра Зинченко.

— Для многих клубов, включая нас, просто невероятно оказаться здесь, — цитирует официальный Twitter «Манчестер Сити» Гвардьолу. — Первый шаг — выиграть первый матч. Мы еще далеки от цели. Очень важно выигрывать домашние матчи. Мы еще далеки от нашей цели.

Зинченко вернулся в строй, остальные игроки тоже. Гюндоган, Бернарду и Жоау в хорошей форме. Мы ждем, что скоро вернется Менди.

Нас ждет шесть игр. Каждая из них важна. Каждая игра идет за три очка.

Матч «Ман Сити» — «Порту» состоится 21 октября, начало — в 22.00 по московскому времени.

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