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Сегодня, 08:44

Хименес считает, что «Атлетико» заслужил победу в матче с «МЮ»

Виктория Кравченко

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Результат немного расстраивает. Мы заслуживали победы и сделали многое для этого. Мы создаваом моменты, дважды попали в штангу. Но когда не хватает эффективности...У них очень хорошая команда, они поймали нас на контратаке, когда мы потеряли мяч. Мы пропустили случайный гол, а так, мы полностью заслуживали победы», — сказал Хименес.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Рауль Хименес
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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