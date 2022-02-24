Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник английской команды Бруну Фернандеш отметился голевой передачи.

6 — Bruno Fernandes is the first player in Champions League history to assist in six consecutive appearances while playing for an English club, breaking the record held by David Beckham (for @ManUtd) since 1998. Creator. pic.twitter.com/y92qBMZas8 — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2022

Таким образом, 27-летний португалец сделал голевую передачу в шестом подряд матче еврокубкового турнира. Как сообщает Opta, Бруну побил рекорд Дэвида Бекхэма, который в 1998 году сделал голевые передачи в пяти подряд встречах Лиги чемпионов за «Манчестер Юнайтед».

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.