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Гвардиола: «Если бы «Золотой мяч» в прошлом году дали Куртуа, это было бы заслуженно»

Виктория Кравченко
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа мог бы завоевать «Золотой мяч» в прошлом году. В 2022-м обладателем награды стал форвард мадридцев Карим Бензема.

«Если бы в прошлом году «Золотой мяч» дали Куртуа, это было бы заслуженно. Карим Бензема тоже заслужил свою награду, но я бы не удивился, если бы ее получил Тибо», — сказал Гвардиола после победного матча Лиги чемпионов против «Реала».

Куртуа вчера совершил три сейва в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4). Однако это не спасло мадридцев от поражения.

Тибо Куртуа
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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