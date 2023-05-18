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Фердинанд: «Гвардиола перед матчем написал мне: «Поверь, мы обыграем «Реал»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о сообщении, которое написал ему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (4:0).

«Гвардиола еще перед матчем написал мне сообщение со следующим содержанием: «Поверь, мы обыграем «Реал», — заявил Фердинанд в эфире BT Sport.

17 мая «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

10 июня «Сити» встретится с «Интером» в финале турнира. Начало — в 22.00 мск.

Рио Фердинанд
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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