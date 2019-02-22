Годин стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Защитник и капитан "Атлетико" Диего Годин признал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный Твиттер УЕФА. 33-летний уругваец забил гол в первом матче в рамках 1/8 финала ЛЧ против "Ювентуса" (2:0).

Помимо Година на звание лучшего игрока недели претендовали защитник "Лиона" Джейсон Денайер, полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара и нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг​.