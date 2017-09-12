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12 сентября 2017, 17:42

Глушаков вспомнил гол в ворота "Марибора". В составе "Локо"

Зураб ТОДУА
Читать «СЭ» в

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" вспомнил свой гол в ворота словенской команды в выездной встрече.

Россиянин, выступая за "Локомотив", поразил ворота предстоящего соперника в товарищеской игре 5 июля 2012 года (1:1). Отметим, что в голевой комбинации железнодорожников приняли участие действующий одноклубник Глушакова Александр Самедов, а также воспитанник красно-белых Роман Шишкин, теперь выступающий за "Краснодар".

"Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол "Марибору"! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших красно-белых не бывает", – подписал видеоролик с голом на своей странице в Инстаграме Глушаков.

Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Александр Самедов
Денис Глушаков
Роман Шишкин
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марибор
ФК Спартак (Москва)
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