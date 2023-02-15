Гальтье: «ПСЖ» может надеяться на победу над «Баварией», если сыграет, как в последние 25-30 минут»

Гальтье верит, что «ПСЖ» может пройти «Баварию» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье верит, что команда может пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче парижане дома проиграли мюнхенскому клубу со счетом 0:1.

«Последние 25 минут матча вселяют надежду. Надеюсь, некоторые игроки восстановятся, и за три недели у них появится свежесть. Мы не вылетели и не прошли дальше, такова реальность. У меня большие надежды.

Ответный матч состоится через три недели. Если мы сможем сыграть так, как в последние 25-30 минут, то можем надеяться на победу над «Баварией». Победа в этом матче может привести либо к серии пенальти, либо к выходу в следующий раунд», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.