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Сегодня, 19:30

Оливер Кан: «Мы увидели, что может сделать Мбаппе. Повезло, что «Бавария» не пропустила»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу команды над «ПСЖ» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В матчах такого уровня все может решиться из-за сотой доли секунды, миллиметров и малейшей ошибки. Мы создали отличную ситуацию перед ответным матчем и увидели, на что способна наша команда. Но работа еще не окончена. «ПСЖ» будет лучше готов ко второй игре. Во втором тайме мы увидели, что может сделать этот абсолютно исключительный игрок Мбаппе. Он способен не только завести фанатов, но и команду. Нам немного повезло, что мы не пропустили», — приводит слова Кана Bayern & Germany.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: Bayern & Germany
Килиан Мбаппе
Оливер Кан
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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