Главный тренер «Копенгагена» поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Нам предстоит противостоять одной из лучших команд мира. Победа была бы прекрасным результатом, ничья — хорошим результатом. Но мы понимаем, что даже при хорошей игре мы можем проиграть. У меня есть план, и я надеюсь, что он сработает», — приводит слова Неэструпа пресс-служба УЕФА.

Встреча команд состоится сегодня, 3 октября. Начало — в 22.00 мск.

Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно с помощью матч-центра «СЭ».