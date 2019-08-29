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Гилерме: «Локомотиву» все равно, кто попадется в группе Лиги чемпионов"

02:13

Голкипер «Локомотива» Гильерме признался, что ему все равно с кем играть в группе Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня.

— Нам все равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников, — цитируют «Известия» Гильерме. — Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», ПСЖ. Посмотрим.

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