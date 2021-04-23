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В УЕФА рассматривают бан «Ювентуса» и «Реала» в еврокубках на один сезон

11:31
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Некоторый члены исполкома УЕФА предлагают наказать «Ювентус» и «Реал» запретом выступать в еврокубках, сообщает журналист Танкреди Палмери.

По сведениям источника, туринский и мадридский команды могут получить бан на участие в еврокубках в сезоне-2021/22 из-за создания руководством клубов Суперлиги.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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