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Сегодня, 00:23

Гедеш рискует пропустить ответный матч с «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш пропустит матч 23-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликана».

Как сообщает Record, у 26-летнего португальца проблемы с коленом, поэтому он не сыграет в субботу. Также он находится под вопросом по поводу участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге».

Матч «Бенфика» — «Брюгге» состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой португальской команды — 2:0.

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