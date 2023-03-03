Гедеш рискует пропустить ответный матч с «Брюгге»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш пропустит матч 23-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликана».

Как сообщает Record, у 26-летнего португальца проблемы с коленом, поэтому он не сыграет в субботу. Также он находится под вопросом по поводу участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Брюгге».

Матч «Бенфика» — «Брюгге» состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой португальской команды — 2:0.