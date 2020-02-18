Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», ныне — эксперт британского телевидения Гари Невилл поделился мнением об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона. Также, Невилл порассуждал о шансах «горожан» в розыгрыше Лиги чемпионов-2019/20.

— Я думаю, что «Сити» разберется с финансовым fair play, — цитирует Sky Sports Невилла. — У меня нет уверенности в том, что УЕФА сможет сделать все правильно. Вообще не верю в эту организацию, это безнадежный орган, который только и умеет что применять беспорядочные санкции. «Манчестер Сити» выиграет суд. Да, суд будет продолжительным, но «Сити» выйдет победителем из процесса. УЕФА будет отчаянно желать, чтобы «Ман Сити» вылетел от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Можете себе представить, как УЕФА вручает кубок игроку «горожан» после финального матча в Стамбуле? Первый же вопрос, который при таком раскладе зададут Хосепу Гвардьоле, прозвучит так: «Честная ли это была победа?», его будут спрашивать: «Разве вы должны участвовать в этом соревновании?». Если «Сити» выиграет, то все будет испорчено. Считаю, что УЕФА должна или исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов прямо сейчас, или оставить решение до конца сезона.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00 по московскому времени.